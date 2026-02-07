Football : deux pépites de la Linguère s'exportent en Angleterre et au Kenya

Deux joueurs formés à la Linguère de Saint-Louis viennent de s'engager à l'international. Le défenseur Madiodio Dia rejoint Portsmouth en Championship anglaise, tandis que l'attaquant Papa Doudou Diallo rebondit au Kenya après un passage difficile en Tanzanie.





Madiodio Dia a quitté la Norvège pour relever un nouveau défi en Angleterre. Le défenseur sénégalais a signé en faveur de Portsmouth, club évoluant en Championship, la deuxième division anglaise. Formé à la Linguère de Saint-Louis, Madiodio Dia a su gravir les échelons avec détermination. Après avoir impressionné en Norvège, il est maintenant prêt à briller sur les terrains anglais, l'un des championnats les plus exigeants au monde. Pour Portsmouth, c'est un renfort défensif de qualité qui arrive. Le club ambitieux voit en lui le profil idéal pour consolider son projet sportif.





Papa Doudou Diallo, lui aussi, change déjà d'air. Arrivé à Azam FC en fin de saison passée, auréolé du titre de meilleur buteur de la Ligue 1 sénégalaise, il n'a pratiquement jamais eu sa chance au sein du club tanzanien. L'entraîneur congolais Florent Ibenge n'a en effet pas utilisé l'ailier sénégalais.





Pour se relancer et retrouver du temps de jeu, le Saint-Louisien va poursuivre la saison au Kenya. Il s'est engagé avec Shabana FC. Les Rouges occupent actuellement la troisième place de la première division kényane avec 31 points, derrière Gor Mahia (40 points) et l'AFC Leopards (36 points).





Formé à la Linguère de Saint-Louis, Papa Doudou Diallo est ensuite passé par Guédiawaye FC puis Génération Foot. Mais c'est lors de son prêt la saison passée dans son club formateur qu'il a véritablement explosé. Sous la houlette d'Amara Traoré, il a affolé les compteurs pour terminer meilleur buteur du championnat sénégalais.





Ces deux transferts illustrent la capacité de la Linguère de Saint-Louis à former des talents capables de s'exporter à l'international. Madiodio Dia et Papa Doudou Diallo portent désormais les couleurs saint-louisiennes sur les terrains anglais et kényans.





MS/NDARINFO



