Assemblée nationale : Plénière convoquée pour la levée de l'immunité de Farba Ngom

L'Assemblée nationale sénégalaise se réunira en séance plénière le lundi 9 février 2026 pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Mouhamadou Ngom, dit Farba.



Cette procédure fait suite à l'enquête sur l'introduction de téléphones portables en milieu carcéral. Le député-maire des Agnam aurait reconnu avoir dissimulé un premier appareil dans un pot de lait lors de son transfert au Pavillon spécial, tandis qu'un second téléphone aurait été fourni par un agent pénitentiaire.





L'agent en question, Serigne Abdou Aziz Guèye, a confirmé avoir remis l'appareil au parlementaire pour un appel avant de "l'oublier" sur place. Malgré cette convergence des témoignages, le surveillant pénitentiaire a été inculpé pour corruption et introduction d'objets interdits, puis placé sous mandat de dépôt.



La commission ad hoc, dont la liste des membres sera ratifiée lundi, devra examiner la demande de levée d'immunité pour permettre la poursuite de l'instruction judiciaire visant le responsable de l'Alliance pour la République (APR).





