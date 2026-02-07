Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Campagne Dello Njukal : Près de 600 millions FCFA octroyés aux blessés de guerre

Samedi 7 Février 2026

Une enveloppe de 598 634 935 FCFA a été officiellement répartie entre 25 cellules de militaires invalides et blessés de guerre lors d’une cérémonie tenue au camp Dial Diop.

Ce financement, issu de la campagne de solidarité « Dello Njukal » lancée par le général Mbaye Cissé (CEMGA), vise à soutenir la réinsertion socio-économique et l'autonomisation des anciens combattants à travers des projets structurants.
 

Les montants alloués, variant entre 5 et 45 millions de FCFA, serviront à financer des activités dans les secteurs du transport, de l’agriculture, de l’élevage et du commerce.

Pour garantir une gestion rigoureuse, les bénéficiaires sont tenus de se constituer en GIE ou en coopératives. Selon le colonel Seydou Keïta, directeur de l’Action sociale des Armées, des comités de suivi seront mis en place pour accompagner l'exécution de ces projets.

MS/NDARINFO
 


