Pont Sénégal-Mauritanie: report à 2027 après évaluation des équipes

Vendredi 9 Janvier 2026

Le Premier ministre mauritanien, El Moctar Ould Djay, a annoncé jeudi à Dakar que la réception du pont de Rosso (Saint-Louis, nord), entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie, prévue à la fin de l'année 2026, est reportée à 2027.
 

"Il était prévu que cette infrastructure soit réceptionnée en fin 2026 mais, les évaluations qui ont été faites par les équipes [des deux pays] nous disent que ça peut être plus tard, en 2027", a-t-il confié au cours d'une conférence de presse conjointe à Dakar avec son homologue sénégalais Ousmane Sonko.
 

Le chef du gouvernement mauritanien, en visite de deux jours à Dakar, a indiqué que des "instructions fermes ont été données aujourd'hui aux deux équipes de travailler ensemble et de mettre toute la pression possible sur l'entreprise en charge des travaux".
 

El Moctar Ould Djay, tenant au "respect des engagements" de l'entrepreneur, invite les équipes des deux pays à "travailler ensemble pour lever tous les obstacles de blocage identifiés pour aider à l'avancement de la finalisation de cette infrastructure".
 

Il a mis en avant le rôle de cette infrastructure structurante pour la coopération entre les deux pays, non sans rappeler son importance dans la réalisation du corridor reliant l'Europe à l'Afrique de l'Ouest.
 

Le pont de Rosso est une infrastructure stratégique pour la libre circulation des personnes et des biens entre le Sénégal et la Mauritanie, mais aussi pour l'intégration régionale.
 

Dans le communiqué conjoint publié à l'issue de la visite, les deux Premiers ministres ont invité les ministres en charge des infrastructures et des transports à œuvrer en relation avec les structures compétentes et les entreprises concernées à lever tous les éventuels obstacles en vue d'accélérer les travaux du pont de Rosso pour sa livraison dans les meilleurs délais.


MS/CSS/NDARINFO
 


Facebook Twitter

