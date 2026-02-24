UGB : La CESL décrète 48h de cessation d'activités pédagogiques

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a décrété, ce lundi, une cessation totale des activités pédagogiques pour une durée de 48 heures non renouvelables à l’Université Gaston Berger (UGB). Ce mouvement d'humeur vise à exiger le paiement intégral des rappels de bourses dus aux ayants droit, une situation qui perdure depuis plusieurs mois selon les représentants estudiantins. La CESL réclame également le maintien des acquis sociaux en attendant une révision concertée et inclusive du décret n°2014-963 relatif aux allocations d’études.





Dans son communiqué, la coordination souligne que toute modification des textes réglementaires doit impérativement associer les représentants des étudiants pour garantir la préservation de leurs intérêts matériels et moraux.



Tout en se disant disposée au dialogue, la CESL appelle les autorités universitaires et étatiques à apporter des réponses concrètes et urgentes afin d'éviter un pourrissement du climat social. En attendant, le campus de Sanar reste paralysé, les étudiants observant une posture de vigilance et de mobilisation accrue.





MS/NDARINFO



