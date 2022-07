Pour éviter le pire … Par Louis CAMARA

A tous les patriotes de ce pays,

« Les hommes de haute valeur qui, par une fausse acception de la largeur d’esprit, se sont éloignés du patriotisme, finissent toujours par y revenir (Albert Guinon)

Osons le dire : la république est en danger

L’état de droit petit à petit s’affaiblit

Et les derniers remparts de la démocratie Menacent de s’effondrer avec fracas !

Il est grand temps de dire non à la dictature

Et de chasser le spectre du totalitarisme. Tous les citoyens honnêtes et épris de justice Ont l’impérieux devoir de défendre les libertés.

Il est maintenant grand temps de restaurer

La dignité de nos institutions bafouées De redonner toute sa valeur au serment de Thémis Que nombre de magistrats semblent avoir oublié.

Il est grand temps que notre parlement croupion Soit remplacé par une assemblée digne de ce nom

Et cesse d’être une chambre d’applaudissements Pour exprimer enfin la volonté du peuple.

Il est temps pour tous de s’armer de courage De refuser toute forme de manipulation De rejeter la lâcheté et la compromission Et d’annihiler tout sentiment de peur.

Mobilisons-nous pour que jamais n’arrive le pire : Tomber dans les bas-fonds de l’Histoire Et regarder notre pays se transformer en goulag

Où régneront l’injustice et la tyrannie.

Ne renonçons ni à nos droits ni à notre devise

Qui resteront toujours : Un Peuple Un But Une Foi. N’abjurons pas le serment fait à nos aïeux D’entretenir le feu sacré qu’ils ont allumé.

Poètes soyez d’abord inspirés par la vérité Et composez des vers que retiendra la postérité. Dénoncez les imposteurs et les usurpateurs Aux prétentions malsaines autant que saugrenues.

Soyez des éclaireurs et des éveilleurs de conscience Car cette nation doit renouer avec les valeurs Que lui ont léguées ses sages et ses héros Et qui doivent être le socle sur lequel elle repose.