Connectez-vous
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Programme REWARD : Vers une feuille de route pour les semences de riz en Afrique de l’Ouest

Jeudi 9 Avril 2026 - 22:54

Programme REWARD : Vers une feuille de route pour les semences de riz en Afrique de l’Ouest

Le centre de formation d’AfricaRice à Saint-Louis accueille, depuis ce jeudi, un atelier régional de consultation crucial pour la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest. Organisée dans le cadre du programme REWARD, cette rencontre de deux jours réunit des experts publics et privés autour d'un défi majeur : le renforcement de la collecte de données et de la distribution des semences de riz.
 

Malgré l'existence de variétés améliorées à haut rendement développées par la recherche, l’accès des petits exploitants à des semences de qualité reste limité par un manque de données fiables.

L’enjeu de cet atelier est d’élaborer une « Feuille de Route complète pour les Semences de Riz » et un « Plan de Promotion des Variétés » pour au moins six pays bénéficiaires.


Ces outils stratégiques permettront non seulement d'orienter les futurs investissements, mais aussi de mesurer précisément l’adoption des nouvelles variétés par les agriculteurs. Les travaux, qui se poursuivent jusqu’au 10 avril, visent à bâtir un secteur semencier plus résilient et efficace pour booster la productivité rizicole sur le continent.
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
24 HEURES

Programme REWARD : Vers une feuille de route pour les semences de riz en Afrique de l’Ouest

09/04/2026

200 millions de créance : Mame Mbaye Niang veut faire annuler la mutation du bien de Sonko

09/04/2026

Mondial 2026 : L'arbitre Jean-Jacques Ndala écarté par la FIFA

09/04/2026

Aliou Cissé officiellement nommé sélectionneur de l’Angola

09/04/2026

Football scolaire U15 : Le Sénégal assomme le Maroc avec 3 buts en 6 minutes

09/04/2026

Maroc : Graves révélations sur l'agression des supporters sénégalais par un stadier

09/04/2026
SERVICES
Articles les plus lus

AIBD : Un médecin du CNTS arrêté et hospitalisé après une tentative de suicide

03/04/2026

4 avril : Le Roi du Maroc réaffirme les liens séculaires avec le peuple sénégalais

05/04/2026

Palais : Qui est Pape Sadio Thiam, le nouveau stratège en communication du Président ?

03/04/2026

Iran : Deux hélicoptères Black Hawk et un C-130 américains abattus à Ispahan

05/04/2026

Parcours : Qui est Papa Souleymane Kandji, le nouveau renfort médiatique du Président ?

06/04/2026

Grève des transports : Yankoba Diémé convoque une réunion de crise à Diamniadio

05/04/2026

66e indépendance : Diomaye Faye salue les Forces de défense, "bouclier silencieux" du Sénégal

03/04/2026
Ndarinfo.com ©2011 - 2025
Inscription au site
Charte éditoriale de NdarINFO