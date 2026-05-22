Vallée du Fleuve : Alpha Ba évalue les grands chantiers agricoles de Podor et Dagana

Dans le cadre du suivi des politiques publiques de souveraineté alimentaire, le Secrétaire d'État aux Coopératives et à l'Encadrement paysan, Alpha Ba, a effectué du 20 au 22 mai 2026 une visite de travail dans les départements de Podor et Dagana . Cette mission de proximité, menée en coordination avec le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, et les équipes de la SAED, est destinée à auditer l'état d'avancement des grands aménagements hydro-agricoles et à identifier les contraintes structurelles qui entravent la productivité de la Vallée du Fleuve Sénégal .





Cette descente matérialise la rupture méthodologique dictée par les plus hautes autorités de l'Exécutif en matière de reddition de comptes. « Il convient de souligner qu'une nouvelle dynamique, impulsée par le président de la République et le Premier ministre, a été enclenchée par l'État du Sénégal. Celle-ci privilégie une démarche d'évaluation de proximité », a explicité le ministre. Évoquant le calendrier d'évaluation des départements ministériels, il a précisé que « le ministère de l'Agriculture a eu l'opportunité de présenter son plan d'action en premier lieu, mardi dernier. Au terme de cet examen, les autorités ont appelé notre attention sur des points spécifiques et nous ont enjoint de mener des vérifications directes sur le terrain afin d'analyser les dynamiques en cours ».





Le Secrétaire d'État a insisté sur cette doctrine de transparence, axée sur la résolution concrète des blocages plutôt que sur l'autosatisfaction statistique. « Notre présence aujourd'hui dans le département de Podor ne vise pas à décerner des satisfecit ou à proclamer des taux d'exécution parfaits. Elle a pour objet d'identifier précisément les obstacles administratifs et techniques. Cette démarche participe d'un changement de paradigme dans le suivi de la chose publique : il ne s'agit plus seulement de lister les réalisations, mais d'analyser les dysfonctionnements afin d'y apporter les correctifs nécessaires », a-t-il laissé entendre. Les inspections portent notamment sur les centres de machinisme agricole d'Aéré et de Ndiaye, financés par la coopération coréenne, ainsi que sur les sous-projets soutenus par la JICA et la BOAD .





Les impératifs de gouvernance pour pérenniser l'autonomie paysanne

Sur le terrain, les organisations faîtières ont salué cette méthode d'encadrement, en particulier au sein du Projet de Réhabilitation et d’Extension des Périmètres Irrigués Villageois (PREPIV), qui couvre plus de 3 000 hectares.



« C'est un réel privilège pour les acteurs ruraux de prendre part à des missions de suivi de proximité qui valorisent l'action paysanne », a déclaré Nazirou Sall, président du Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) et chef de village de Donaye. Dressant un bilan positif de la saison, il a ajouté que « le projet est actuellement engagé dans une campagne de contre-saison chaude particulièrement prometteuse, affichant d'excellents rendements. Cette réussite technique repose sur deux piliers : d'une part, l'implication constante de l'autorité préfectorale de Podor, qui a su innover en mettant en place une plateforme numérique de suivi en temps réel des entreprises ; d'autre part, la structuration d'une coopérative unifiée pour exploiter ce vaste périmètre ».





Toutefois, le leader du CNCR a profité de cette tribune pour alerter le gouvernement sur le défi crucial de la pérennisation des investissements. « Cette entité constitue un livrable majeur pour le ministère de l'Agriculture. Néanmoins, si l'État, à travers la SAED, a doté chaque union d'équipements lourds tels que des tracteurs, des moissonneuses-batteuses et des unités de transformation —, l'enjeu réside désormais dans la durabilité de ces acquis. Celle-ci dépendra impérativement d'un accompagnement rigoureux en matière de gouvernance et de gestion administrative », a prévenu Nazirou Sall.



En réponse, le Secrétaire d'État Alpha Ba a assuré que ses services prendraient des dispositions immédiates dès leur retour à Dakar afin de sécuriser l'accès et la viabilité de ces infrastructures stratégiques.





MS/NDARINFO



