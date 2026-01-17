Quatre personnes portées disparues après accident en mer à Saint-Louis

Quatre personnes sont portées disparues après la collision entre une pirogue de pêche et un bateau survenue dans la nuit de vendredi à samedi au large de Guet-Ndar, quartier de pêcheurs de Saint-Louis, ont indiqué samedi des sources locales.





La pirogue appartenant à Baye Sarr a été percutée par un bateau à la position GPS 16°31, selon les informations recueillies auprès de la communauté des pêcheurs.



L'accident s'est produit en pleine nuit alors que l'embarcation effectuait une sortie de pêche.





Parmi les quatre personnes portées disparues figurent trois pêcheurs venus d'autres localités du pays ainsi qu'un fils du propriétaire de la pirogue, Baye Sarr.





Des opérations de recherche ont été immédiatement lancées pour retrouver d'éventuels survivants, selon les sources locales. Les équipes de secours scrutent la zone maritime où s'est produit le drame, espérant localiser les disparus ou des débris de l'embarcation qui pourraient fournir des indices sur les circonstances exactes de l'accident.



MS/Ndarinfo





