Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : Huit suspects déférés dans une affaire de mœurs et de transmission de VIH

Samedi 28 Février 2026

Saint-Louis : Huit suspects déférés dans une affaire de mœurs et de transmission de VIH

La Section de Recherches de Saint-Louis a bouclé, ce vendredi 27 février 2026, son enquête après le démantèlement d'un réseau de présumés homosexuels dans la capitale du Nord. Au total, huit suspects ont été déférés devant le parquet pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH.

Selon les investigations menées par les gendarmes, cinq des mis en cause sont porteurs du virus, ce qui aggrave considérablement les charges pesant contre eux dans le cadre de cette affaire de mœurs qui suscite une vive émotion au sein de la population locale.
 

L'opération judiciaire a débuté par l'interpellation d'un premier groupe de trois individus, avant de s'étendre à cinq autres personnes arrêtées mercredi dernier dans divers quartiers de Saint-Louis.

Parmi les prévenus figurent des pères de famille et des professionnels de divers secteurs, notamment un boucher, un tailleur, un maçon et un ouvrier, âgés de 29 à 37 ans. Une information judiciaire devrait être ouverte incessamment par le juge d'instruction, une étape qui précède le placement probable des mis en cause sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de la ville.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

"Sexe, WhatsApp et Vih" : Le réseau des « ventilateurs » démasqué par la gendarmerie

23/02/2026

CROUS/UGB : les travailleurs dénoncent des violations et décrètent une grève

25/02/2026

Politique ferroviaire : La ligne Dakar–Saint-Louis placée parmi les priorités du nouveau schéma directeur

22/02/2026

Affaire Sweet Beauty : Le DG de l'ASP poursuit Mollah Morgun pour diffamation

21/02/2026

Remaniement : Mamané Djitte remplace Meïssa Diakhate à la présidence du Fonds de l'Énergie

22/02/2026

Saint-Louis : les pêcheurs célèbrent leur "victoire historique" contre BP devant le PCN britannique

21/02/2026

Saint-Louis : Les arrestations se poursuivent, 5 nouveaux suspects interpellés par la SR

25/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Délégation judiciaire à Pikine-Guédiawaye : La BR de Keur Massar interpelle un policier

28/02/2026

Saint-Louis : Huit suspects déférés dans une affaire de mœurs et de transmission de VIH

28/02/2026

Frontière Saint-Louis-Mauritanie : Le gouverneur Al Hassan Sall dément tout empiètement à Goxu Mbacc

28/02/2026

Saint-Louis : Mansour FAYE reçoit le nouveau Consul général de France

27/02/2026

UCAD : Un nouveau Centre de mesure avec 10 laboratoires pour booster la recherche autonome

27/02/2026

Éducation au Sénégal : Le concours d’entrée en 6e officiellement supprimé

27/02/2026