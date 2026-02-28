Saint-Louis : Huit suspects déférés dans une affaire de mœurs et de transmission de VIH

La Section de Recherches de Saint-Louis a bouclé, ce vendredi 27 février 2026, son enquête après le démantèlement d'un réseau de présumés homosexuels dans la capitale du Nord. Au total, huit suspects ont été déférés devant le parquet pour association de malfaiteurs, actes contre nature et transmission volontaire du VIH.



Selon les investigations menées par les gendarmes, cinq des mis en cause sont porteurs du virus, ce qui aggrave considérablement les charges pesant contre eux dans le cadre de cette affaire de mœurs qui suscite une vive émotion au sein de la population locale.





L'opération judiciaire a débuté par l'interpellation d'un premier groupe de trois individus, avant de s'étendre à cinq autres personnes arrêtées mercredi dernier dans divers quartiers de Saint-Louis.



Parmi les prévenus figurent des pères de famille et des professionnels de divers secteurs, notamment un boucher, un tailleur, un maçon et un ouvrier, âgés de 29 à 37 ans. Une information judiciaire devrait être ouverte incessamment par le juge d'instruction, une étape qui précède le placement probable des mis en cause sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de la ville.





MS/NDARINFO



