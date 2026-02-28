Frontière Saint-Louis-Mauritanie : Le gouverneur Al Hassan Sall dément tout empiètement à Goxu Mbacc

Le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a apporté des clarifications officielles suite à la circulation de vidéos et de messages vocaux sur les réseaux sociaux faisant état d’un supposé empiètement territorial à Goxu Mbacc.



Ces contenus dénonçaient la construction d’un poste de contrôle par la Mauritanie qui, selon certains riverains, serait érigé sur le sol sénégalais. Saisie par le chef de l’exécutif régional, la Commission nationale de Gestion des Frontières a mené une visite conjointe sur le site et a formellement établi que le projet est réalisé en territoire mauritanien, conformément au tracé officiel de la frontière entre les deux pays.





Pour lever toute équivoque, une carte officielle matérialisant le tracé frontalier a été transmise aux autorités et présentée aux représentants des populations de Goxu Mbacc lors d’une audience à la Gouvernance. Al Hassan Sall a invité ces délégués à relayer l'information exacte auprès des riverains afin d'apaiser les tensions.



Dans son communiqué, le gouverneur appelle les populations au calme et à la retenue, les exhortant à s’abstenir de toute action hostile envers un projet relevant d’un État voisin. Il a réitéré la disponibilité des autorités administratives pour traiter toute préoccupation légitime dans un cadre de dialogue approprié.





MS/NDARINFO





