Racing club : les marchands de tabliers pris au piège de l’inachevé
Jeudi 25 Septembre 2025
Déplacés par les autorités vers un nouveau site dans le cadre d’un réaménagement urbain, les marchands de tabliers font face à une réalité bien éloignée des promesses : inondations, infrastructures inachevées et absence d’aménagements essentiels. Entre colère et résignation, ils dénoncent des conditions de travail précaires qui mettent en péril leur activité.
