Racing club : les marchands de tabliers pris au piège de l’inachevé

Déplacés par les autorités vers un nouveau site dans le cadre d’un réaménagement urbain, les marchands de tabliers font face à une réalité bien éloignée des promesses : inondations, infrastructures inachevées et absence d’aménagements essentiels. Entre colère et résignation, ils dénoncent des conditions de travail précaires qui mettent en péril leur activité.



