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Saint-Louis : Le syndicat des travailleurs de la SAED dénonce un retard de paiement des avances de Tabaski

Mardi 12 Mai 2026 - 17:07

Saint-Louis : Le syndicat des travailleurs de la SAED dénonce un retard de paiement des avances de Tabaski
La tension monte dans les rangs de la Société Nationale d'Aménagement et d'Exploitation des Terres du Delta du Fleuve Sénégal et des Vallées du Fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED). Dans un communiqué officiel daté du 12 mai 2026, le Bureau national du syndicat des travailleurs a exprimé sa vive préoccupation concernant le non-versement des avances de Tabaski. À moins de deux semaines de la grande fête religieuse, les employés attendent toujours cet appui financier essentiel pour préparer l'événement dans la dignité.


Interpellée par les représentants des travailleurs, la Direction Générale de la SAED a justifié ce contretemps par un problème technique majeur survenu au niveau de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT). Un communiqué du Trésor, publié la veille, confirmerait ces difficultés administratives qui bloquent actuellement le virement des fonds destinés au personnel.


Le syndicat, tout en prenant acte de ces explications techniques, rappelle fermement que ces avances constituent un droit pour les travailleurs. Il demande instamment à la Direction Générale de prendre toutes les dispositions nécessaires, en relation avec les services du Trésor, pour une mise à disposition immédiate de ces sommes.


Les représentants du personnel ont d'ores et déjà annoncé qu'ils suivaient l'évolution du dossier de très près et se réservent le droit d'engager des actions de lutte pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs si la situation n'est pas régularisée sans délai.


MS/NDARINFO
 


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