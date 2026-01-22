Connectez-vous
Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux : Bassirou Diomaye Faye plaide pour une refondation du système judiciaire

Jeudi 22 Janvier 2026

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a plaidé jeudi pour une refondation profonde du système judiciaire sénégalais centrée sur la transformation numérique, lors de la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux.
 

Présidant pour la deuxième fois cette cérémonie depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État a souligné que la modernisation de la justice n'est « ni une option ni un slogan », mais une « exigence morale, institutionnelle et démocratique », au regard des attentes des populations et des sacrifices consentis pour la troisième alternance démocratique.
 

Placée sous le thème « Le juge face aux défis du numérique », cette rentrée judiciaire a permis au président Faye de mettre en lumière les enjeux liés à l'essor des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle, et leurs impacts sur l'office du juge. Il a insisté sur la nécessité de concilier innovation technologique et principes fondamentaux de la justice, notamment l'indépendance, l'impartialité, la dignité et le secret des délibérations.
 

Le chef de l'État a reconnu les risques liés à la cybercriminalité, aux cyberattaques et à la manipulation des données judiciaires, appelant à renforcer la formation des magistrats, la culture de la sécurité numérique et les référentiels éthiques et déontologiques.
 

Des projets structurants pour la justice numérique
 

Plusieurs plateformes ont été évoquées, dont e-Justice pour la dématérialisation des procédures civiles et pénales, e-Services pour faciliter l'accès des usagers aux actes judiciaires en ligne, ainsi que la digitalisation du casier judiciaire, de la gestion pénitentiaire et de la justice des mineurs. Le président a également cité JustAlerte, destinée à prévenir la perte de dossiers et les détentions abusivement prolongées.
 

Bassirou Diomaye Faye a appelé à généraliser les expériences pilotes déjà menées dans certaines juridictions, notamment à Dakar, Thiès, Kaolack et Pikine-Guédiawaye, et à accélérer le schéma directeur de l'usage du numérique dans la justice.
 

Le président a annoncé que la transition numérique nécessitera des réformes législatives, notamment l'introduction de la signature électronique, des assignations et citations par voie électronique, ainsi que des audiences à distance.
 

« Le numérique et l'intelligence artificielle ne doivent pas menacer la justice, mais en être les garants et les protecteurs », a-t-il insisté, réaffirmant l'ambition de bâtir une justice numérique souveraine, sécurisée et inclusive.
 

Garant de l'indépendance de la justice et président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État a assuré prendre les mesures nécessaires pour permettre aux juges de rendre leurs décisions dans des délais raisonnables, en toute indépendance et impartialité.
 

Le président Bassirou Diomaye Faye a ensuite déclaré officiellement ouverte l'année judiciaire 2026, adressant ses vœux à tous les acteurs de la justice et à leurs familles.
 

MS/NDARINFO
 


SERVICES