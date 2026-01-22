Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux : Bassirou Diomaye Faye plaide pour une refondation du système judiciaire

Placée sous le thème « Le juge face aux défis du numérique », cette rentrée judiciaire a permis au président Faye de mettre en lumière les enjeux liés à l'essor des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle, et leurs impacts sur l'office du juge. Il a insisté sur la nécessité de concilier innovation technologique et principes fondamentaux de la justice, notamment l'indépendance, l'impartialité, la dignité et le secret des délibérations.



