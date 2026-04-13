Dakar : « Pimpi » déféré pour avoir menacé le lutteur Franc sur TikTok

LMor Kanté, plus connu sous l'alias « Pimpi » a été déféré au parquet ce lundi pour menaces et injures proférées via le réseau social TikTok à l'encontre du célèbre lutteur Émile François Gomis, alias « Franc ».



L'affaire a éclaté suite à la diffusion d'une vidéo virale dans laquelle Pimpi et deux complices, actuellement identifiés et traqués par les enquêteurs, tenaient des propos outrageants envers les parents de l'athlète et menaçaient de s'en prendre physiquement à lui. Face à cette agression caractérisée, le lutteur Franc a saisi le procureur de la République pour laver son honneur. L'enquête, conduite par le major Tine, a permis l'interpellation rapide du principal mis en cause.



Mor Kanté devra désormais répondre de ses actes devant la justice, tandis que les investigations se poursuivent pour appréhender les autres suspects impliqués dans cette vidéo.





MS/NDARINFO

