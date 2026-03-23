Richard-Toll : Un élève de 15 ans arrêté pour l'agression sanglante d'une expatriée

C.A., une ressortissante canadienne âgée de 32 ans et membre de l'association humanitaire Nebeday, a été sauvagement attaquée à son domicile de Thiabakh (Richard-Toll), près du poste de douane. L'agresseur n'est autre que le fils de son propre bailleur, un adolescent de 15 ans. Le commissariat urbain de Richard-Toll a été immédiatement saisi de l'affaire pour faire toute la lumière sur ce drame.





Vers 10h30 du matin, l'agresseur a frappé à la porte de la chambre de la victime. À peine l'a-t-elle entrouverte que le jeune individu s'est rué sur elle, la lacérant violemment à coups de tesson de bouteille. Évacuée en urgence vers la structure sanitaire de Gaé, la trentenaire a nécessité plusieurs points de suture à la tête, au menton et aux lèvres avant de pouvoir identifier formellement son assaillant. Les enquêteurs de Richard-Toll, dépêchés sur les lieux, ont découvert une chambre maculée de sang.



Le suspect, P.S., élève en classe de 5ème, a été interpellé alors qu'il dormait paisiblement dans sa propre chambre non loin de là. Malgré des égratignures suspectes sur son corps — qu'il a tenté d'attribuer à son neveu d'un an —, l'adolescent a été placé en garde à vue. Au terme de l'enquête préliminaire, le mineur a été déféré devant le procureur Baye Thiam, chef du parquet de Saint-Louis, pour agression physique et coups et blessures volontaires.





MS/NDARINFO



