Dossier tentaculaire à Keur Massar : Le téléphone d'Asse Dione livre ses complices, déjà près de 100 arrestations

L'enquête menée par la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar prend une ampleur inédite et secoue la banlieue dakaroise. Au cœur de ce séisme judiciaire, l'exploitation minutieuse du téléphone portable du nommé Asse Dione a permis aux gendarmes de remonter des pistes insoupçonnées. Les données extraites de l'appareil ont commencé à « parler », révélant un vaste réseau de partenaires présumés impliqués dans des activités illicites.





Cette offensive de la gendarmerie a déjà conduit à l'interpellation de profils variés. Après l'agent de la Senelec, Abdourahmane Diarra Ndiaye, c'est au tour du célèbre styliste Doudou Ndiaye, présenté comme un autre partenaire clé, d'être intercepté. Avec ces nouvelles prises, les enquêteurs de Keur Massar s'approchent désormais de la barre symbolique des 100 arrestations, illustrant le caractère tentaculaire de ce dossier qui semble toucher toutes les couches sociales.





Bamba Amar : La rumeur démentie par les faits

En parallèle de ces interpellations en série, l'enquête permet de clarifier le sort de certains protagonistes. Alors qu'une rumeur persistante sur les réseaux sociaux l'annonçait « libre et blanchi », Bamba Amar est en réalité toujours maintenu en détention. Les autorités démentent ainsi les spéculations de libération, confirmant que l'instruction suit son cours et que les charges pesant sur les principaux suspects restent entières.





L'exploitation du téléphone d'Asse Dione n'est sans doute que le début d'une série de révélations plus explosives. Les gendarmes continuent d'analyser les messages, appels et transactions financières qui pourraient impliquer d'autres personnalités. À Keur Massar, le souffle de la justice continue de balayer le secteur, promettant de nouveaux rebondissements dans ce qui s'annonce déjà comme l'une des plus grandes opérations de démantèlement de réseau de l'année 2026.





MS/NDARINFO



