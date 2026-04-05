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Sa Thiès après sa victoire : « Franc n'est pas une priorité pour moi »

Dimanche 5 Avril 2026 - 22:28

Sa Thiès après sa victoire : « Franc n'est pas une priorité pour moi »

Sa Thiès est le nouveau roi des arènes. Le « Volcan » de Guédiawaye a embrasé la lutte en battant Modou Lô ce dimanche pour s’emparer de la couronne. Après avoir glané sa 17ème victoire en 20 combats, le petit frère de Balla Gaye 2 a été interrogé sur un possible duel avec Franc. Il a été sans équivoque.
 

« Franc n’est pas une priorité. Tout ce qui m’intéresse là, c’est de rentrer à la maison et me reposer », a-t-il déclaré. S'il ne ferme pas définitivement la porte à l'invaincu des Parcelles Assainies, le nouveau souverain affiche ses ambitions pour la suite de son règne.

« Je n’exclus personne. Je vais combattre avec les lutteurs de ma génération et même mes petits frères », a précisé Sa Thiès, marquant ainsi sa volonté de régner sur l'ensemble de l'arène sénégalaise.
 

MS/NDARINFO
 


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