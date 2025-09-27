Connectez-vous
NDARINFO.COM
Saint-Louis : 10 cas de fièvre de la Vallée du Rift détectés, riposte sanitaire enclenchée

Samedi 27 Septembre 2025

La fièvre de la Vallée du Rift gagne du terrain à Saint-Louis avec dix cas confirmés en quelques jours. Cette maladie, transmise par les moustiques et touchant aussi bien l’homme que l’animal, suscite une vive inquiétude. Les autorités sanitaires multiplient les actions de prévention, de surveillance et de sensibilisation pour tenter d’enrayer sa propagation.




