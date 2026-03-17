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Saint-Louis : Démantèlement d'un réseau de faux cachets et d'assurances à Pikine

Mardi 17 Mars 2026 - 07:24

Saint-Louis : Démantèlement d'un réseau de faux cachets et d'assurances à Pikine

Un vaste réseau de falsification de documents administratifs et de fraude à l’assurance a été démantelé par le Commissariat d’arrondissement de Pikine. Hier lundi, trois individus ont été déférés au parquet de Saint-Louis devant le procureur Baye Thiam.
 

L'affaire a débuté le 11 mars lors d'un contrôle routier à Pikine Angle Tall, lorsqu'un policier a détecté une anomalie sur l'assurance d'un autocar : le document, vendu au rabais (10 000 FCFA au lieu de 21 000 FCFA), portait la mention « Taxi-urbain ».

L'enquête a mené à l'interpellation de Pathé Fall, un « apporteur d'affaires » qui gérait en réalité une véritable officine de faux à son domicile des Eaux-Claires. La perquisition a permis de saisir du matériel informatique, des talons vierges de Sunu Assurances, et surtout quatre faux cachets, dont celui du District sanitaire de Saint-Louis.
 

MS/NDARINFO
 


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