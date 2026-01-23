Saint-Louis : La Douane sensibilise les élèves à ses missions

régionale des Douanes du Nord a organisé jeudi une séance de sensibilisation au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, en prélude à la Journée internationale des douanes. Cette activité s'inscrit dans le cadre du thème retenu cette année : « Une douane qui protège la société par sa vigilance et son engagement ».
Ahmadou Thioye, inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle et directeur régional des Douanes du Nord, a expliqué le choix de cette initiative. « Nous avons jugé nécessaire de rencontrer le milieu scolaire. C'est dans ce sens que nous avons été orientés par l'inspection académique au niveau de ce lycée d'excellence », a-t-il déclaré.
La matinée a débuté par une cérémonie de levée de couleurs, moment de communion avec les élèves autour du drapeau national. « Nous avons été vraiment marqués par l'ardeur avec laquelle les élèves ont réagi face au drapeau national », s'est réjoui le directeur régional.
Les missions des douanes expliquées aux élèves
Au sortir de cette cérémonie, l'administration des douanes a dispensé un cours sur son organisation et son fonctionnement.
« L'objectif c'était de partager avec les élèves les missions de notre service », a précisé Ahmadou Thioye.
Le directeur régional a détaillé les trois principales missions des douanes. La mission fiscale vise « la mobilisation des ressources pour le budget de l'État ». La mission économique concerne « la protection de l'industrie locale par la lutte contre la fraude et la contrebande qui crée une situation de concurrence déloyale pour notre économie, pour notre entreprise ».
Enfin, la mission sécuritaire est « orientée dans la lutte contre le grand trafic, la criminalité transnationale organisée, portant notamment sur les médicaments, les armes et la migration irrégulière », a-t-il souligné.
Les élèves comme relais auprès des populations
Le choix de cibler le milieu scolaire répond à une stratégie de communication bien définie. « Nous considérons que les élèves constituent d'excellents leviers pour toucher nos cibles qui sont les populations », a expliqué Ahmadou Thioye.
Le directeur régional a invité les populations à « collaborer avec l'administration des douanes, à collaborer avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble nous puissions renforcer le dispositif sécuritaire au niveau de la région nord ».
Cette initiative s'inscrit dans les orientations définies par les autorités étatiques visant à « tendre vers une souveraineté sécuritaire pour la République du Sénégal, un projet qui tient à cœur aux autorités et qui constitue aussi une sphère d'os pour l'administration des douanes », a conclu Ahmadou Thioye.