Saint-Louis : Le CRD valide les résultats du bilan diagnostic du SDADT du pôle territoire Nord

Vendredi 19 Septembre 2025

Le Comité régional de développement (CRD) s'est réuni ce mercredi à Saint-Louis pour examiner les résultats du bilan diagnostic du Schéma directeur d’aménagement et de développement territorial (SDADT) du pôle territoire Nord. Cette rencontre, marquant une étape clé dans le processus, a permis de partager les premiers résultats d'une initiative lancée par l’Agence nationale d’aménagement du territoire (ANAT), avec le soutien de l’ONU-Habitat et de la SAED. L'objectif est de dresser un bilan des atouts et des contraintes de la région afin de définir les perspectives d’un développement inclusif et durable.




