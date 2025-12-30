Saint-Louis : Le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme recrute 20 étudiants en BTS et BT

Dix (10) places sont disponibles en BTS Tourisme pour les titulaires du Baccalauréat, et dix (10) places en BT Cuisine pour les titulaires du BFEM. L'âge minimum requis est de 17 ans et le maximum de 30 ans.





Le dossier de candidature comprend une demande manuscrite adressée au Directeur du CRMT précisant la filière et le numéro de téléphone du candidat, une copie légalisée de la carte d'identité nationale et une copie légalisée du diplôme.





Les dossiers de candidature sont reçus du lundi au vendredi de 09h à 16h au Centre situé à Ndiawsir, Commune de Gandon.





L'ouverture du dépôt des dossiers est fixée au 5 janvier 2026 et la clôture au 20 janvier 2026. Les tests d'entretien se tiendront le 21 janvier 2026 à 9h, et le démarrage des cours est prévu le 26 janvier 2026 à 9h.



