Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Saint-Louis : Le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme recrute 20 étudiants en BTS et BT

Mardi 30 Décembre 2025

Le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme (CRMT) de Saint-Louis a annoncé l'ouverture d'un recrutement complémentaire de 20 places pour l'année académique 2025-2026, réparties entre BTS Tourisme et BT Cuisine.


Saint-Louis : Le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme recrute 20 étudiants en BTS et BT

Dix (10) places sont disponibles en BTS Tourisme pour les titulaires du Baccalauréat, et dix (10) places en BT Cuisine pour les titulaires du BFEM. L'âge minimum requis est de 17 ans et le maximum de 30 ans.
 

Le dossier de candidature comprend une demande manuscrite adressée au Directeur du CRMT précisant la filière et le numéro de téléphone du candidat, une copie légalisée de la carte d'identité nationale et une copie légalisée du diplôme.
 

Les dossiers de candidature sont reçus du lundi au vendredi de 09h à 16h au Centre situé à Ndiawsir, Commune de Gandon.
 

L'ouverture du dépôt des dossiers est fixée au 5 janvier 2026 et la clôture au 20 janvier 2026. Les tests d'entretien se tiendront le 21 janvier 2026 à 9h, et le démarrage des cours est prévu le 26 janvier 2026 à 9h.
 

Pour plus de renseignements, les candidats peuvent appeler au 77 514 2941.
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.

CAN 2025

CAN 2025 : Le Sénégal bat le Bénin (3-0) et termine premier du groupe D

CAN 2025 : Le Sénégal bat le Bénin (3-0) et termine premier du groupe D
L'équipe nationale du Sénégal a battu, mardi, celle du Bénin par trois buts à zéro lors d'un match...

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir

CAN 2025 : 5 choses à savoir avant Sénégal-Bénin de ce soir
Déjà assurée de disputer les huitièmes de finale, l'Équipe Nationale du Sénégal va tenter de...

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"

Pape Thiaw sur Ibrahim Mbaye : "C'est un joyau, il faut bien le couvrir"
À seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye, qui vit sa première CAN, s'affirme déjà comme l'un des jeunes...

Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"

Sénégal-Bénin : Pape Thiaw veut des Lions "tranchants et déterminés"
Le Sénégal se prépare à défier le Bénin lundi à 19h dans le cadre de la dernière journée du groupe...

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes

CAN 2025 : Sadio Mané inscrit son 10e but historique et rejoint le top 6 des légendes
Ce samedi 27 décembre 2025, le Sénégal a concédé le match nul 1-1 contre la RD Congo lors de la...
LES PLUS LUS

Administration pénitentiaire : 418 agents seront recrutés en 2026

26/12/2025

Élevage : 1 050 bovins de race Guzera arrivent au Sénégal avec 50% de subvention de l'État

25/12/2025

Tragédie à Joal : 12 morts dans une pirogue transportant plus de 200 candidats à l'émigration

24/12/2025

Ousmane Sonko annonce un Plan spécial d'Investissement 2026-2028

26/12/2025

102 ans après, la pensée de Cheikh Anta Diop plus actuelle que jamais

29/12/2025

Le communiqué du conseil des ministres de ce vendredi 26 décembre 2025

26/12/2025

Saint-Louis : Amadou Moustapha Niang annonce son ambition de conquérir la mairie et promet une transformation structurelle

28/12/2025
SERVICES