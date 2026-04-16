Saint-Louis : Masseck Sarr arrêté pour injures contre le fondateur du mouridisme

Masseck Sarr a été placé en garde à vue à la Brigade de Recherches (BR) de Saint-Louis suite à une autosaisine des autorités judiciaires. Le mis en cause est visé par une série de chefs d'inculpation graves, notamment pour « injures publiques commises envers un groupe de personnes en raison de leurs croyances religieuses, outrage à un ministère du culte, menaces d'attentat et menaces de mort ».





Selon des informations rapportées par le quotidien Libération, l'exploitation du téléphone portable du suspect a révélé des éléments accablants. Des audios au contenu jugé extrêmement offensant envers le fondateur du mouridisme et ses Khalifes ont été extraits par les enquêteurs.



Ce n'est pas la première fois que Masseck Sarr est inquiété par la justice : il avait déjà fait l'objet de deux convocations suivies de mises en demeure par le Commissariat central et la Section de recherches de Saint-Louis.





MS/NDARINFO



