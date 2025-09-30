Connectez-vous
Saint-Louis : Ndogalé Guinar, ancien marché de volailles et de produits laitiers, demeure dans la mémoire populaire

Mardi 30 Septembre 2025

« Ndogalé Guinar » reste très répandu dans la dans la conscience des populations de Saint-Louis, en référence à un ancien marché qui a marqué la vie économique et sociale de Saint-Louis.

Selon la tradition orale, l’origine de ce toponyme remonte à l’activité commerciale qui s’y déroulait autrefois. Vendeurs de poulets, d’œufs et de lait caillé y animaient les échanges, souvent basés sur le troc. Le marché constituait un lieu de rencontre privilégié, où régnait une atmosphère conviviale et animée.

Au-delà des transactions, Ndogalé Guinar a joué un rôle important dans l’économie locale et dans le quotidien des habitants, s’inscrivant durablement dans la mémoire collective de la ville.
 




