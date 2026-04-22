Saint-Louis : Six individus arrêtés pour abattage clandestin au foirail de Pikine

Le Commissariat d’Arrondissement de Pikine, à Saint-Louis, a porté un coup d’arrêt à une activité de boucherie sauvage mettant gravement en péril la santé des populations. Ce mardi 21 avril 2026, lors d'une patrouille de sécurisation, les éléments de la brigade de recherches ont démantelé un site d’abattage clandestin situé au foirail (Daral) de ce quartier populaire. Six individus, dont un récidiviste notoire bien connu des services de police, ont été surpris en plein dépeçage de trois bœufs.





Un environnement d'une insalubrité révoltante

Le constat des forces de l'ordre sur place est accablant. L'abattage se déroulait dans des conditions d'hygiène déplorables, au milieu d'immondices et de détritus nauséabonds. Cette opération a permis d'intercepter une importante quantité de viande qui s'apprêtait à être injectée dans les circuits de consommation locale sans aucun contrôle vétérinaire.





Les six suspects, pris en flagrant délit, ont été conduits au commissariat et placés en garde à vue pour abattage clandestin, détention et tentative de mise en circulation de produits carnés impropres à la consommation. L'enquête se poursuit pour identifier les commerçants ou restaurateurs qui auraient pu bénéficier de cette viande frauduleuse.





MS/NDARINFO



