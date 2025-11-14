Saint-Louis : Six individus présentés au parquet pour tentative de trafic de migrants

L’Antenne régionale de Saint-Louis de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées a présenté ce mardi six individus devant le Procureur de la République Financier près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar.





Ils sont poursuivis pour tentative de trafic de migrants par voie maritime, escroquerie et association de malfaiteurs, à la suite du démantèlement d’un réseau en lien avec un départ prévu vers les îles Canaries (Espagne) via la Gambie.





L’opération a été déclenchée après l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’une embarcation prête à quitter Hydrobase, à Saint-Louis, dans la nuit du 7 au 8 novembre.



Une première interpellation a permis de saisir le matériel logistique du voyage, dont une pirogue, deux moteurs hors-bords, 35 bidons de carburant de 60 litres et divers accessoires.





Les investigations ont ensuite mené à l’arrestation de l’organisateur principal, ainsi qu’à l’interpellation de 33 candidats au départ et membres d’équipage, cachés dans la zone ciblée.



Selon les déclarations recueillies, le suspect principal a reconnu son implication et confirmé que le voyage devait rallier la Gambie, où se trouvaient d’autres migrants.





En plus du matériel, cinq téléphones portables ont été saisis. L’enquête se poursuit, selon la Division nationale compétente.



