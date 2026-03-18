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Affaire de moeurs : Deux nouvelles arrestations à Saint-Louis

Mercredi 18 Mars 2026 - 09:59

Affaire de moeurs : Deux nouvelles arrestations à Saint-Louis

L'enquête sur le réseau de mœurs présumé continue de s'étendre à travers le Sénégal. Ce mercredi 18 mars 2026, de nouvelles interpellations ont été confirmées à Saint-Louis et dans la zone de Keur Massar, portant le nombre total de personnes arrêtées à 45 depuis le début de cette affaire tentaculaire.
 

En exécution d'une délégation judiciaire du juge du premier cabinet de Saint-Louis, la Brigade de recherches (BR) a intercepté A. Wade (25 ans), pêcheur de profession, au quartier Ndioloffène. Parallèlement, la Section de recherches (SR) a interpellé S. T. Diop (49 ans) à Dagana.

Confrontés aux preuves techniques, les deux suspects sont passés aux aveux. Ils rejoignent la liste des personnes poursuivies pour « association de malfaiteurs, acte contre nature et mise en danger de personnes par transmission volontaire du VIH Sida ». Dans un volet distinct à Dakar, les révélations d'un ressortissant camerounais surnommé « Steph » ont mené à trois autres arrestations par la Brigade de Keur Massar.
 

MS/NDARINFO
 


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