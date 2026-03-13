Mairie de Saint-Louis : Session du 14 mars 2026, les 11 points clés à retenir

Le Conseil municipal de Saint-Louis tiendra samedi sa première session ordinaire de l'année 2026, avec un ordre du jour comportant 11 points, dont la régularisation foncière du quartier de Khor dans le cadre du programme "Zéro Quartier Irrégulier" (ZEQUIR). Parmi les délibérations prévues figure l'autorisation au maire d'initier la régularisation foncière du quartier de Khor, un dossier qui concerne de nombreux habitants de la commune.





Les conseillers municipaux examineront également la proposition fixant le montant des frais de bornage des opérations de régularisation foncière de ce même quartier, une étape technique importante dans le processus de sécurisation foncière.





L'ordre du jour comporte aussi deux propositions d'accords : un accord-cadre avec l'association FAMZI et un protocole d'accord portant sur l'occupation d'une partie du site du "Racing Club".





Une délibération sur la dénomination d'avenues, de rues et de places publiques de la commune sera également soumise aux conseillers, ainsi qu'une proposition autorisant le maire à recruter un cadre en charge de l'inspection des services municipaux.





Sur le plan financier, le Conseil sera appelé à adopter le compte administratif 2025 et la première décision modificative portant inscription des reports définitifs 2025.





En début de session, une proposition de délibération portera sur la désignation des représentants du conseil municipal dans le groupement mixte.





La session débutera par des informations générales du maire avant d'aborder les différentes délibérations. Elle se conclura par des questions diverses, permettant aux conseillers d'aborder d'autres sujets d'actualité municipale.





CCS/NDARINFO



