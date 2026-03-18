Contrôle technique : Déploiement de bancs mobiles en régions dès avril 2026

Vers une décentralisation du contrôle technique au Sénégal. Le Ministère des Transports terrestres et aériens (MiTTA) a annoncé ce mardi 17 mars 2026 une mesure majeure pour soulager les professionnels de la route : le déploiement de bancs mobiles de contrôle technique dans les régions dès la deuxième quinzaine d'avril.





Ce dispositif exceptionnel concernera dix régions, de Saint-Louis à Ziguinchor, en passant par Matam et Tambacounda. L'objectif est de permettre aux propriétaires de minicars (12 à 19 places), actuellement sous le coup d'une opération de rappel jusqu'en mai, de se mettre en règle sans avoir à se déplacer jusqu'à Dakar.



En parallèle, un Comité ad hoc a été instauré pour traiter des dossiers brûlants : la levée potentielle de l'interdiction de circulation nocturne (00h-05h) et la régulation de la concurrence entre taxis classiques et VTC.





MS/NDARINFO



