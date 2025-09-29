Saint-Louis : inquiétudes sécuritaires après la fuite de Madiambal Diagne

La sortie du territoire sénégalais du journaliste et patron de presse Madiambal Diagne continue de susciter des réactions au sein de l’opinion.



Plusieurs habitants expriment leurs inquiétudes face aux risques sécuritaires liés à cette affaire, relevant que le journaliste était sous le coup d’un avis de recherche. Ils estiment que le dispositif de contrôle doit être revu et renforcé, notamment dans un contexte marqué par l’exploitation prochaine du gaz et du pétrole, afin de prévenir toute faille sécuritaire et de garantir la transparence dans la gestion des affaires publiques.





D’autres, plus optimistes, considèrent que la justice enclenchera les procédures nécessaires pour retrouver le patron du groupe Avenir Communication et poursuivre l’enquête. Un mandat d’arrêt international a été émis contre lui. L’intéressé a déclaré, sur sa page X, se trouver en France et promet de se présenter à la justice sénégalaise avant l’exécution du mandat.





Dans le sillage de cette affaire, les chefs de la Division des investigations criminelles (DIC) et du commissariat de l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) ont été relevés de leurs fonctions à titre conservatoire.





