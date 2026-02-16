Saint-Louis : le CROUS adopte un budget 2026 en baisse de 17,64% à 11,412 milliards FCFA

Le Conseil d'Administration du Centre des Œuvres Universitaires de Saint-Louis (CROUS) a adopté ce lundi le budget primitif de l'exercice 2026, arrêté en équilibre à 11,412 milliards de francs CFA. Ce budget enregistre une baisse de 2,014 milliards de FCFA par rapport aux prévisions antérieures, soit une diminution de 17,64%.





Élaboré conformément au décret de 2014 portant sur le régime financier des établissements publics au Sénégal, ce budget se répartit entre un budget de fonctionnement de 10,596 milliards de FCFA et un budget d'investissement de 816,484 millions de FCFA.





Selon le rapport de présentation parcouru par Ndarinfo, ce budget s'inscrit "dans une dynamique de rationalisation, d'efficacité et d'optimisation des ressources mises à disposition par l'État". L'objectif principal demeure "l'amélioration continue des conditions de vie, d'études et de travail des étudiants, dans un contexte marqué par des contraintes budgétaires et la nécessité d'une gestion rigoureuse".





Au cours de cette même session, le Conseil d'Administration a également adopté le procès-verbal de la session du 20 novembre 2025, le projet d'autorisation spéciale de recettes et de dépenses de régularisation (CROUS/PNUD), ainsi que le projet de modification budgétaire 2025.





Des questions diverses ont donné lieu à "des échanges ouverts et constructifs autour des enjeux d'actualité et des préoccupations majeures liées à la vie universitaire".





Cette adoption intervient dans un contexte de vives tensions entre les étudiants de Saint-Louis et la direction du Crous. La CESL avait notamment organisé ce même lundi un sit-in devant le Rectorat de l'Université Gaston Berger, dénonçant entre autres la fermeture des restaurants universitaires.





MS/NDARINFO





