Saint-Louis : L'ultimatum appel des étudiants au président Diomaye Faye

Dimanche 15 Février 2026

Le front universitaire se durcit. Les représentants des étudiants de toutes les universités publiques du pays se sont retrouvés à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis pour porter un message de fermeté à l’endroit de l’exécutif.

Face au silence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, les leaders estudiantins exigent une issue heureuse à la crise qui secoue le secteur de l’Enseignement supérieur depuis plusieurs semaines.

Lors de leur assemblée générale, les étudiants ont réfuté les justifications données par le gouvernement, les qualifiant d'arguments infondés. Bien qu'ils affichent une volonté de dialogue, ils ont annoncé leur ferme intention d'intensifier la lutte.

Cette stratégie prévoit une généralisation du mouvement à l'échelle nationale, visant à bloquer le système éducatif pour obtenir gain de cause sur leurs plateformes de revendications.

MS/NDARINFO
 

