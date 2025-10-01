Saint-Louis : le colonel Alioune Samassa prend le commandement de la Zone militaire n°2

La cérémonie officielle d’installation du nouveau commandant de la Zone militaire n°2 de Saint-Louis, le colonel Alioune Samassa, s’est tenue mercredi en présence de plusieurs autorités civiles, militaires et administratives.



Présidée par le Chef d’état-major général des Armées, le Général de Corps d’Armée Mbaye Cissé, la cérémonie a marqué le passage de commandement entre le colonel Thiéndelé Fall et son successeur.



Dans son allocution, le colonel Samassa a présenté ses orientations stratégiques, mettant l’accent sur l’anticipation face aux menaces sécuritaires et sur la collaboration avec les populations. « Sans elles, aucune stratégie sécuritaire ne peut prospérer », a-t-il déclaré.



Le nouveau commandant a ainsi réaffirmé sa volonté de renforcer le partenariat armée-nation, socle de la stabilité et de la sécurité dans la région nord du pays.



