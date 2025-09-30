Saint-Louis : plaidoyer et exposition lors de la Journée internationale des sourds

Saint-Louis, à l’instar du reste du monde, a célébré la Journée internationale des sourds, placée cette année sous le thème : « Les sourds unis pour un avenir équitable : Justice – Dignité – Action ».



Cette journée a constitué un moment de plaidoyer pour les personnes sourdes, qui ont dénoncé la marginalisation dont elles sont victimes.



Madame Marone Anne Marie Diouf, porte-voix des sourds de Saint-Louis, a rappelé les difficultés auxquelles ils sont confrontés, soulignant qu’ils sont souvent relégués au second plan. « Même en Afrique, on pense que c’est une malédiction. Le sourd n’est pas considéré dans sa famille ni dans son quartier », a-t-elle déploré.



Afin de démontrer leur capacité à travailler et à contribuer activement au rayonnement du pays, l’Association des sourds de Saint-Louis a profité de l’occasion pour exposer des œuvres d’art réalisées par ses membres.



La cérémonie a enregistré la participation de l’adjoint au gouverneur chargé du développement, du directeur national de l’Action sociale, ainsi que de délégations venues de pays voisins comme la Mauritanie, le Mali et la Guinée.



