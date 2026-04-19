Saisie record : Les Douanes de Pikine interceptent plus de 6 milliards en faux billets

La Brigade mobile des Douanes de Pikine a réalisé un coup d'éclat sans précédent dans la lutte contre la criminalité financière. Le 15 avril 2026, aux environs de 17 heures, les agents ont saisi un stock impressionnant de faux billets d'une contrevaleur de 6 milliards 24 millions de francs CFA dans une auberge à Thiaroye Azur.



Le butin se composait de 15 000 coupures de 500 euros et de 20 000 coupures de 100 dollars.





L'opération, fruit de deux semaines de filature, a permis l'arrestation d'un ressortissant sénégalais se faisant passer pour un guérisseur traditionnel.



L'individu, appréhendé en plein processus de « lavage » des billets, ferait partie d'un réseau criminel transfrontalier opérant entre le Sénégal et un pays voisin. Cette saisie, la plus importante de l'histoire des douanes sénégalaises en matière de faux-monnayage, souligne la vigilance accrue des autorités face aux réseaux qui menacent la stabilité économique nationale.





MS/NDARINFO



