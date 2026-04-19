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Direct Arène nationale : Suivez le choc Eumeu Sène vs Ada Fass en live

Dimanche 19 Avril 2026 - 18:13

Direct Arène nationale : Suivez le choc Eumeu Sène vs Ada Fass en live
Ce dimanche 19 avril 2026, l’Arène nationale de Pikine est le théâtre d'un duel intergénérationnel sous haute tension organisé par Gaston Productions. Ce choc oppose Eumeu Sène, leader de Tay Shinger et ancien Roi des Arènes, au phénomène montant de Fass-Benno, Ada Fass.


Le vétéran de 47 ans, fort de son expérience et de ses victoires historiques sur des ténors comme Balla Gaye 2 et Bombardier, cherche à confirmer sa suprématie malgré ses récents revers contre Modou Lô et Franc. Face à lui, « Borom Ndakaru » (28 ans), porté par une immense notoriété et un succès probant contre Liss Ndiago en 2025, aborde ce combat avec une détermination farouche, promettant de « marcher sur Eumeu Sène » dès le coup d’envoi. Ce combat, placé sous le signe du défi physique et du passage de témoin, cristallise toutes les passions de l’arène sénégalaise ce dimanc
 


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