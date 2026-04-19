Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Légitime défense : Une femme des forces de sécurité tire sur son assaillant à Rufisque

Dimanche 19 Avril 2026 - 17:53

Légitime défense : Une femme des forces de sécurité tire sur son assaillant à Rufisque

Une tentative d’agression a viré au drame pour ses auteurs ce dimanche matin, aux environs de 5 heures, à la cité MTOA. Deux individus circulant à bord d’une moto Beverly et armés d’un pistolet artisanal ont tenté de dépouiller un groupe de femmes. Parmi les victimes figurait une agente des forces de défense et de sécurité (FDS), A.J.M.L. Sarr, qui a fait preuve d'un sang-froid remarquable.
 

Après un premier tir de sommation ignoré par les assaillants, l'un des malfrats a mis l'agente en joue. En état de légitime défense, cette dernière a ouvert le feu, atteignant le nommé Mohamed Ndiaye (27 ans) au bas-ventre.


Le blessé a été évacué sous surveillance policière vers l'hôpital de Pikine, tandis que son complice a réussi à prendre la fuite. Une enquête a été ouverte par le procureur de Rufisque, Cheikh Diakhoumpa, et la brigade de recherches est activement à la poursuite du second suspect déjà identifié.

MS
 

 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.