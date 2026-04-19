Coalition PDS-Diomaye Président ? La fédération de Saint-Louis brise le silence

Face aux rumeurs persistantes d'une future coalition entre le PDS et la mouvance présidentielle, la fédération urbaine du Parti Démocratique Sénégalais de Saint-Louis est sortie de sa réserve.





Lors d'une assemblée générale tenue, hier samedi, Djibril Sakho, secrétaire général de la fédération, a précisé que la récente rencontre entre une délégation du parti et le Président Bassirou Diomaye Faye s'inscrivait exclusivement dans le cadre des préparatifs du centenaire du Président Abdoulaye Wade.





Tout en affirmant que le PDS « assumera avec audace » ses choix le jour où une coalition devra être scellée, Djibril Sakho a rappelé que l'heure est actuellement à l'organisation de cet hommage panafricain.





En perspective des élections locales de janvier 2027, le responsable libéral a également alerté les militants sur l'expiration prochaine de nombreuses cartes d'identité, les appelant à se mobiliser dès maintenant pour " assurer une victoire large dans la ville et le département de Saint-Louis".

