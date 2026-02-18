Commerce extérieur : Le Sénégal boucle l'année 2025 avec des chiffres d'exportation records

Les exportations du Sénégal ont atteint un niveau record au mois de décembre 2025, bondissant à 825,3 milliards de FCFA contre 323,6 milliards le mois précédent, soit une progression spectaculaire de 155 %.



Selon les données de l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), cette explosion est principalement portée par la hausse massive des ventes d'or non monétaire (206,8 milliards), de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié (106,3 milliards), ainsi que de produits pétroliers raffinés (90,4 milliards).





Sur l'ensemble de l'année 2025, le cumul des exportations s'établit à 5 935,2 milliards de FCFA, marquant une hausse de 51,8 % par rapport à 2024. Parallèlement, les importations ont reculé de 23,6 % en décembre, s'établissant à 544,8 milliards de FCFA.



Cette dynamique a permis de dégager un solde commercial positif de +280,5 milliards de FCFA pour le mois de décembre, contribuant à une amélioration globale de la balance commerciale dont le déficit annuel a été réduit de plus de moitié, passant de -3 252,3 milliards en 2024 à -1 343,9 milliards en 2025.





