Affaire Abdoulaye Bâ : TAS fustige la communication du procureur et réclame la vérité

Le député et leader de la République des Valeurs a vivement réagi aux récentes déclarations du procureur Ibrahima Ndoye concernant le décès de l'étudiant Abdoulaye Bâ à l'UCAD.



« J’ai eu honte pour le procureur », a-t-il affirmé, dénonçant une communication qui, selon lui, cherche à masquer la responsabilité des forces de défense et de sécurité. Thierno Alassane Sall estime que la version des faits présentée par le parquet comporte des zones d'ombre inacceptables et pointe du doigt une gestion judiciaire qui ne rend pas justice à la communauté estudiantine meurtrie.





Pour le parlementaire, l'entrée des forces de l'ordre dans le campus social et les circonstances de la chute de l'étudiant du quatrième étage méritent une enquête indépendante et transparente. Il fustige une tentative de « blanchiment » des bavures policières et appelle à ce que toute la lumière soit faite sur les donneurs d'ordres. Cette sortie de Thierno Alassane Sall intervient dans un climat de tension extrême à l'Université Cheikh Anta Diop, où le Collectif des Amicales maintient une grève totale pour exiger justice.





MS/NDARINFO



