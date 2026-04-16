Fact-Checking : Kémi Séba n'a pas été limogé de son poste au Niger

L’activiste panafricaniste Kémi Séba n'a pas été démis de ses fonctions de conseiller spécial à la présidence du Niger, contrairement à des rumeurs persistantes circulant sur les réseaux sociaux. À ce jour, aucune annonce officielle des autorités nigériennes ne vient confirmer un quelconque limogeage du chef de file d'Urgences Panafricanistes par le général Abdourahamane Tiani.





La confusion semble alimentée par l'actualité judiciaire chargée de l'activiste. En effet, les informations récentes de ce mois d'avril 2026 font état de son arrestation en Afrique du Sud, en exécution d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités béninoises pour des accusations liées à une tentative de déstabilisation à Cotonou.





Kémi Séba, qui dispose d'un passeport diplomatique nigérien depuis le retrait de sa nationalité française, conserve donc officiellement son titre de conseiller spécial auprès du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP).





MS/NDARINFO

