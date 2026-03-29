Sénégal : Bassirou Diomaye Faye lance la Semaine de la jeunesse à Thiès ce 30 mars

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, présidera ce lundi 30 mars la cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine nationale de la jeunesse (SNJ) à Thiès. L’annonce a été confirmée par une note circulaire signée par le gouverneur de la région, Saer Ndao, marquant le lancement d'un événement majeur pour la jeunesse sénégalaise.





Prévue du 30 mars au 3 avril 2026, cette édition s'inscrit dans une dynamique de renforcement de l'inclusion et de la participation citoyenne. Selon les autorités, l'objectif affiché par le chef de l'État est de favoriser « l’épanouissement socio-économique des jeunes » à travers tout le territoire national. Au total, 1 050 jeunes délégués, issus des 14 régions du pays, sont attendus dans la cité du rail pour communier et participer aux différentes compétitions.





La particularité de ce cru 2026 réside dans son ancrage historique avec les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ). Placé sous le thème « La Semaine de la jeunesse au rythme de l’olympisme », l’événement vise à mobiliser la nouvelle génération autour des valeurs fondamentales du sport : le don de soi, le dépassement et le respect de l’altérité. Cette convergence entre civisme et esprit olympique souligne l'ambition du gouvernement de préparer la jeunesse aux grands rendez-vous internationaux à venir.





En coulisses, la ministre de tutelle a insisté sur la nécessité d'une approche anticipative et proactive pour garantir le succès organisationnel de cette manifestation d'envergure nationale. Le dispositif sécuritaire et logistique est d'ores et déjà déployé à Thiès pour accueillir les délégations régionales dans les meilleures conditions. Cette semaine de festivités et d'échanges constitue un jalon important dans la politique de jeunesse du nouveau quinquennat, mettant l'accent sur la cohésion nationale et le dynamisme territorial.





MS/NDARINFO



