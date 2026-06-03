Richard-Toll : Une adolescente de 17 ans se noie dans le canal de la CSS

Le drame s’est produit dans le quartier de Ndiangué, par lequel passe cette infrastructure hydraulique industrielle.





Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille se baignait dans le canal vers 17 heures lorsqu’elle s’est noyée. Malgré des recherches rapidement engagées par les riverains et les secours, son corps a été retrouvé une heure plus tard, aux environs de 18 heures.





Les sapeurs-pompiers, après les constats d'usage établis par les éléments de la police locale, ont transporté la dépouille à la morgue de l’hôpital de Richard-Toll. Une enquête a été ouverte par les services compétents pour établir les causes précises de ce tragique accident.





Ce drame endeuille une fois de plus les populations de cette zone sucrière, où les accidents de noyade dans les canaux et cours d’eau restent fréquents, particulièrement pendant les périodes de forte chaleur où les jeunes sont nombreux à fréquenter ces points d’eau non surveillés.





MSp/ndarinfo





