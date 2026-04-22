MACKY SALL À L'ONU : Suivez son audition pour le poste de Secrétaire Général

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, a fait face ce mercredi 22 avril 2026 à une étape cruciale de son ambition diplomatique. Au siège des Nations Unies à New York, il a passeé son « grand oral » devant les 193 États membres de l'Assemblée générale.



Candidat à la succession d'António Guterres pour le poste de Secrétaire général en 2027, Macky Sall a disposé de trois heures (de 19h à 22h, heure de Dakar) pour exposer sa vision. Ses priorités s'articulent autour de la réforme du multilatéralisme, de la sécurité mondiale, des droits humains et des enjeux de développement.



Bien que sa candidature ait été officiellement déposée par le Burundi au nom de la présidence de l'Union africaine, le chemin vers le sommet de l'ONU reste semé d'embûches. Si l'ancien chef d'État bénéficie du soutien d'une trentaine de pays du continent, dont la Côte d'Ivoire, il doit composer avec une opposition farouche sur le plan national.

