Sonko à l'Assemblée nationale : Pape Djibril Fall appelle au dépôt d'une motion de censure

Le député Pape Djibril Fall a lancé un appel solennel à ses collègues de l’Assemblée nationale pour le dépôt d’une motion de censure contre le gouvernement d'Ousmane Sonko. Cette déclaration, rendue publique tard dans la soirée du lundi 23 février, intervient à quelques heures de la venue du Premier ministre à l’hémicycle pour la séance des questions d’actualité prévue ce mardi.



Le parlementaire invite l'opposition, ainsi que les députés de la majorité soucieux de "l'intérêt supérieur de la nation", à faire bloc pour provoquer un changement de direction politique au sommet de l'État.



À travers cette initiative, Pape Djibril Fall propose de démettre l'actuelle équipe gouvernementale afin de permettre au Sénégal de changer de cap. Il plaide pour une réorganisation institutionnelle portée par des profils qu'il juge plus compétents pour faire avancer le pays.





MS/NDARINFO



