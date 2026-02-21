Souveraineté alimentaire : La Compagnie Agricole de Saint-Louis renforce sa production

La Compagnie Agricole de Saint-Louis (CASL) continue de s'affirmer comme un acteur majeur de la souveraineté alimentaire au Nord du Sénégal. Engagée dans la riziculture intensive, l'entreprise mise sur une intégration complète de la chaîne de valeur, allant de la production de semences certifiées à la transformation industrielle.



Ce modèle, qui combine exploitation directe et partenariat avec les producteurs locaux, permet de booster les rendements dans la vallée du fleuve Sénégal tout en garantissant des débouchés stables aux agriculteurs de la zone.





Au-delà des performances agronomiques, la CASL place l'innovation technologique et le respect de l'environnement au cœur de son dispositif. L'utilisation de techniques d'irrigation optimisées et d'un parc de machines modernes vise à réduire l'empreinte écologique tout en répondant à la demande croissante du marché national.



En soutenant l'emploi rural et en structurant la filière riz, la compagnie participe activement à la dynamique économique de la région de Saint-Louis, transformant le potentiel agricole local en une réalité industrielle compétitive.





MS/NDARINFO

