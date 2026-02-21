"Pas de défaut de paiement" : Aminata Touré rassure les marchés et le FMI

Le Sénégal poursuit activement ses négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour définir un nouveau programme de remplacement, après le gel du précédent accord de 1,8 milliard de dollars. Aminata Touré, Haute représentante du président Bassirou Diomaye Faye, a précisé à Reuters que ces discussions visent à protéger les intérêts du pays et de son peuple tout en rétablissant les flux avec les autres donateurs.



Malgré une dette atteignant 132 % du PIB fin 2024 suite à la découverte d’emprunts mal déclarés par l’ancienne administration, le Sénégal réaffirme sa détermination à honorer tous ses engagements financiers.





Le pays prévoit notamment de verser plus de 480 millions de dollars aux détenteurs d’euro-obligations dès le mois prochain. Si le FMI a suggéré une restructuration de la dette, les autorités sénégalaises restent prudentes face à cette option complexe qui pourrait impacter les perspectives de croissance à long terme.



Par ailleurs, sur le front social, le gouvernement assure qu'aucun arriéré de paiement n'existe envers les étudiants, malgré les récentes tensions sur les campus.





