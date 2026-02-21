Connectez-vous
"Le Savant" tombe à Ouakam : Fin de cavale pour le maître des faux visas

Samedi 21 Février 2026

"Le Savant" tombe à Ouakam : Fin de cavale pour le maître des faux visas

La Division Nationale de lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a démantelé, ce 18 février 2026, l'un des réseaux de fraude documentaire les plus sophistiqués de la capitale. L’opération, menée dans un appartement de Ouakam, a permis l’arrestation du cerveau du réseau, surnommé « Le Savant », surpris en flagrant délit de manipulation numérique de visas. Au total, cinq individus ont été déférés devant le Pool Judiciaire pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants et usurpation d’identité.
 

La perquisition a révélé une véritable usine clandestine dotée d'un matériel de haute technicité, incluant un appareil « Docu-Box » pour vérifier la qualité des contrefaçons, des feuilles en polycarbonate et du matériel de couture pour passeports. Les enquêteurs ont saisi une masse impressionnante de documents : passeports de plusieurs pays (Sénégal, France, Mali, Congo), stickers de visas pour l’espace Schengen, les USA et le Canada, ainsi que des cachets d’aéroports internationaux.

L'organisation gérait un business lucratif avec des tarifs allant de 25 000 FCFA pour un sticker de visa à 50 000 FCFA pour un passeport diplomatique.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
