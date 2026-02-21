Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Train express régional : 45 milliards injectés pour 7 nouvelles rames

Samedi 21 Février 2026

Train express régional : 45 milliards injectés pour 7 nouvelles rames

La Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (Sen-Ter) renforce ses capacités avec l'acquisition de sept nouvelles rames pour un investissement de 45 milliards de FCFA. Ces nouveaux équipements, initialement prévus pour la phase 2 du projet, sont déployés de façon anticipée sur l'axe Dakar-Diamniadio pour répondre à la forte affluence.

En visite à la gare de Dakar ce vendredi 20 février 2026, le directeur général de la Sen-Ter, Cheikh Ibrahima Ndiaye, a précisé que ces rames subiront une période d’essai durant le Ramadan afin de garantir une connectivité optimale entre les gares.
 

Pour améliorer le confort des usagers, un nouveau plan de transport a été mis en place avec un train toutes les sept minutes en moyenne. Ce dispositif renforce la fréquence des rames arrivant à Dakar avant 8h et consolide l'offre dès 15h30 pour faciliter les déplacements avant la rupture du jeûne.

Alors que la phase 2 du TER reliant Diamniadio à l’AIBD est annoncée pour le deuxième semestre 2026, ces investissements préparent également le pays pour l’échéance stratégique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) « Dakar 2026 ».
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Articles les plus lus

Projet Nouvelle Ville de Thiès : L'État reprend 2,5 millions de m² à Mbour 4

16/02/2026

Ramadan 2026 : L'Arabie Saoudite confirme le début du jeûne ce mercredi 18 février

17/02/2026

Prédation foncière : Le PUD de Malika et Tivaouane Peulh déclaré d'utilité publique

19/02/2026

Ramadan 2026 : La CMS annonce avoir aperçu la lune à Louga ce mardi

17/02/2026

Santé de Ndèye Khady Ndiaye : L'ex-patronne de Sweet Beauté admise en soins intensifs

19/02/2026

Crise à la RTS : Pape Alé Niang dépose une plainte contre plusieurs agents et responsables

18/02/2026

"Le combat continue" : La réaction de Bassirou Kébé après son limogeage de la SN HLM

19/02/2026
SERVICES
24 HEURES

Train express régional : 45 milliards injectés pour 7 nouvelles rames

21/02/2026

Cachets volés et matrices USB : Les coulisses d'une usine de faux documents à Dakar

21/02/2026

Protection des valeurs : Le CUDIS félicite l'État pour le durcissement de la loi sur les actes contre nature

21/02/2026

Gestion durable : Le Sénégal officiellement pays hôte du Congrès africain de l'eau 2028

21/02/2026

Actes contre nature et Vih : Les ramifications du réseau démantelé entre Dakar, Thiès et Nioro

21/02/2026

Transport routier : Un préjudice de 17 millions F CFA suite au détournement d'un camion de son de blé

20/02/2026