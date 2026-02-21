Train express régional : 45 milliards injectés pour 7 nouvelles rames

La Société nationale de gestion du patrimoine du Train express régional (Sen-Ter) renforce ses capacités avec l'acquisition de sept nouvelles rames pour un investissement de 45 milliards de FCFA. Ces nouveaux équipements, initialement prévus pour la phase 2 du projet, sont déployés de façon anticipée sur l'axe Dakar-Diamniadio pour répondre à la forte affluence.



En visite à la gare de Dakar ce vendredi 20 février 2026, le directeur général de la Sen-Ter, Cheikh Ibrahima Ndiaye, a précisé que ces rames subiront une période d’essai durant le Ramadan afin de garantir une connectivité optimale entre les gares.





Pour améliorer le confort des usagers, un nouveau plan de transport a été mis en place avec un train toutes les sept minutes en moyenne. Ce dispositif renforce la fréquence des rames arrivant à Dakar avant 8h et consolide l'offre dès 15h30 pour faciliter les déplacements avant la rupture du jeûne.



Alors que la phase 2 du TER reliant Diamniadio à l’AIBD est annoncée pour le deuxième semestre 2026, ces investissements préparent également le pays pour l’échéance stratégique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) « Dakar 2026 ».





MS/NDARINFO



